Специализация компании «ФудПром», которая работает в Екатеринбурге, - это поставки качественного оборудования для оснащения заведений общественного питания всех форматов. В каталоге представлены сотни моделей такой востребованной техники, как холодильное, тепловое, нейтральное, весовое и упаковочное оборудование с гарантией до 36 месяцев.