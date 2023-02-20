Оборудование для общепита - ресторанов, кафе кондитерских, столовых I компания «ФудПром»
8 800 222 1576
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8 800 222 1576Екатеринбург
620017, ул. Турбинная, д.7, оф.117
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Оборудование для магазинов и предприятий общепита
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Оборудование для магазинов и предприятий общепита
9 лет
на рынке
> 120
выполненных объектов
> 20
филиалов
22 000
товаров в ассортименте
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Популярные товары

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Измельчитель для специй AIRHOT SG-200
Измельчитель для специй AIRHOT SG-200Кофемолки профессиональные
5 613 ₽
Измельчитель для специй AIRHOT SG-100
Измельчитель для специй AIRHOT SG-100Кофемолки профессиональные
4 132 ₽
Вертикальная встраиваемая кондитерская холодильная витрина ВКХВ-1
Вертикальная встраиваемая кондитерская холодильная витрина ВКХВ-1 Встраиваемое оборудование (drop-in)
Электрический пароконвектомат Vortmax VSI 07 W
Электрический пароконвектомат Vortmax VSI 07 WПароконвектоматы
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О компании

Специализация компании «ФудПром», которая работает в Екатеринбурге, - это поставки качественного оборудования для оснащения заведений общественного питания всех форматов. В каталоге представлены сотни моделей такой востребованной техники, как холодильное, тепловое, нейтральное, весовое и упаковочное оборудование с гарантией до 36 месяцев.

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20 февраля 2023
Оборудование POLAIR - в наличии на складе!
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Carboma запускает в производство линейку настольных тепловых витрин с пароувлажнением А36 Africa 2.
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