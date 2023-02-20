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на рынке
> 120
выполненных объектов
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товаров в ассортименте
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- Барное оборудование1726 товаров
- Тепловое оборудование3023 товара
- Холодильное оборудование10416 товаров
- Технологическое электромеханическое оборудование2120 товаров
- Оборудование для фаст-фуда897 товаров
- Упаковочное, фасовочное оборудование1278 товаров
- Весовое оборудование298 товаров
- Нейтральное оборудование6035 товаров
- Прачечное оборудование18 товаров
- Посудомоечные машины328 товаров
- Санитарно-гигиеническое оборудование53 товара
- Линии раздачи340 товаров
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О компании
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Специализация компании «ФудПром», которая работает в Екатеринбурге, - это поставки качественного оборудования для оснащения заведений общественного питания всех форматов. В каталоге представлены сотни моделей такой востребованной техники, как холодильное, тепловое, нейтральное, весовое и упаковочное оборудование с гарантией до 36 месяцев.
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20 февраля 2023
Оборудование POLAIR - в наличии на складе!
Оборудование POLAIR - в наличии на складе!...
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13 февраля 2023
Carboma запускает в производство линейку настольных тепловых витрин с пароувлажнением А36 Africa 2.
Расширяем ассортимент настольных...
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10 февраля 2023
Шкафы Smart Door, новые технологии от POLAIR
С радостью сообщаем Вам о появлении...
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